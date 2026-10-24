Şekip Mosturoğlu: "Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir"

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açılış konuşmada, "İçinde bulunduğumuz ay içinde Türk futbolunda önemli gelişmelere şahit olduk. Bizler bu konuları dile getirirken rakiplerimiz bunların gerçekle örtüşmediğini söylüyorlardı. Fenerbahçe Kulübüne ve kulübü temsil eden kişilere bu süreçte çok büyük, rekor cezalar verildi. Bu cezaların tamamı Türkiye futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilmiş cezalardır. Bu cezalar tarihte başka hiçbir kulübe verilmemiştir. Yıllardır bu kürsüden yaptığımız konuşmalarımızda haykırdığımız 'Türk futbolunda gözlerimiz önünde trajik bir tiyatro oynanıyor' sözlerimiz gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Biz reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın tutuklanmış olması yıllardır karşı karşıya olduğumuz organize yapının adli mercilerce ortaya çıkarılması demektir. Liyakatin unutulduğu, maç almanın MHK Başkanı'nın 2 dudağı arasında olduğu bir iklimde adil oyundan bahsedilemez. Tutuklu bulunan MHK başkanın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler, küme düşenleri ve şampiyonları belirlemiştir" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLU UEFA DENETİMİNE GİRMEKTEN KURTULAMAZ"

Hakemlerin iç işleriyle ilgili ifadeler verdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Mosturoğlu, "Bizler bu hakemlerin yaşadıklarını tüm boyutlarıyla savcılık makamıyla paylaşmasını bekliyoruz. Hakemlik müessesesinin amatörden Süper Lig'e kadar nasıl bir kayırmacılık, haksızlık sarmalına girdiği görülmektedir. Hakemlerin şike ve teşvik suçundan tutuklandığı süreçte kimse adil oyundan bahsedemez. Temennimiz yapılacak etkin soruşturma kapsamında işlendiği düşünülen suçların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Hukuki süreçler geliştikçe bu sürece dahil olacağız. UEFA'nın Türk futbolundaki olağanüstü gelişmelere bakarak gözlemci gönderdiği bir dönemdeyiz. Rakiplerimizin TFF veya MHK için attıkları istifa çığlıkları adil olmayan düzeni değiştirmek için değil, kendi çıkarlarına döndürmek içindir. İsteğimiz nettir. Kişilerin değil, bu sistemin kökten değişmesidir. Güvenin kuruma ve sisteme karşı duyulması gerektiğidir. Türk futbolunun bu düzenle ileriye gitmesi mümkün değildir. Türk futbol sisteminde kurumsal köklü değişiklik için bir araya gelmezsek Türk futbolu UEFA denetimine girmekten kurtulamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, bozuk düzene karşıdır" diye konuştu.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör