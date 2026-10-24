Stadyumun yeri değişecek mi? Aziz Yıldırım açıkladı...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Stat konusuyla ilgili konuşan başkan Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bir stat meselesi var. Bizden önceki ve ondan önceki yönetimin içinden bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Türkiye ile İtalya, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte yapacak. Devlet, final maçının Türkiye'de oynanmasını istiyor. 75 bin kişilik bir statta bunun yapılması için çalışma yapıyorlar. Mevcut stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Özbağı projeleri hazırladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığına hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verdik. Bunu hızlandırmak için Ankara'ya gittik. Sayın Bakan'la oturduk konuştuk. Bu konu tekrar açıldı.

Bize 'Arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim, siz Kadıköy'den çıkıp buraya gelin' dediler. 'Ben Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan bir şeye evet demem' dedim. Ancak menfaat görürsem bunu kongreye götürürüm. Kongrede ne olur bilemem. Bu şekilde konuştuk. Onlar bir hazırlık yapıyorlar. Bu konuşma sırasında menfaatlerimizin olması gerektiğini ifade ettim. Ben bir şey almak için devletle hiçbir zaman pazarlık yapmadım. Bu kulübe ilk başkan olduğumda param çoktu. 1999 yılında 30 milyon dolar para verdim. Ben başkanlığı bıraktığım zaman arabalar satarak, şirketimdeki insanların maaşlarını ödedim. Bir gün devletten bir şey istemedim. 1996'da Türkiye'nin en büyük projesine imza atmıştım. Bugün de 8 yıl dışarıda kaldım, her yerde saygı gördüm. Hiçbir gün menfaat ilişkim olmadı. Ben 'Bana iş verin, stadı şöyle yaparım' diyecek bir şerefsiz değilim. Kamuoyundaki olumsuz havayı yenerek bunu bir raya oturtalım. Allah, Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör