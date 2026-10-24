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Giriş Tarihi: 25.10.2026 00:21

Thomas Reis'ten Çaykur Rizespor maçı öncesi mesaj!

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.

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AA
Thomas Reis’ten Çaykur Rizespor maçı öncesi mesaj!
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Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.

Karadeniz derbisi, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #THOMAS REİS #TRABZONSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG
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Thomas Reis'ten Çaykur Rizespor maçı öncesi mesaj!
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