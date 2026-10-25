Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü maçında dün Fatsa Ek Saha'da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-1 kazanan Korgan Belediyespor'da sezon başında takıma katılan Osman Ismak, karşılaşmanın 40. dakikasında serbest vuruştan attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.
Golün ardından sevincini yaşayan 10 numaralı formanın sahibi Ismak, peş peşe 11 takla attı. Futbolcunun "taklalı" gol sevinci, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
🔥 Korgan Belediyesporlu Osman Ismak'tan frikik golü sonrası 11 taklalı kutlama! https://t.co/4hkkwkvJZ1— Sabah Spor (@sabahspor) October 25, 2026