Amed geri döndü zirveye kuruldu

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler
, deplasmanda Samsunspor
'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkan Karadeniz ekibi, 21. dakikada Logi Tomasson ile öne geçti.
Ancak 37'de rakibine faulü sonrası sarı kart gören Samsunspor'dan Afonso Sousa, yaptığı alkışın ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla
cezalandırıldı. İlk yarı 1-0 sona ererken 46'da oyuna giren Diagne, 60'ta sarı kart gördü. Oyunun durduğu esnada da rakip futbolcuyu ittiği için ikinci sarıdan kırmızıyla atıldı. Kalan süreyi 10 kişi oynayan Amed, 73'te Orban'ın penaltı golüyle
1-1'i buldu. 83'te de Dia Saba ceza sahası dışından şık vuruşuyla fileleri havalandırdı.
Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Diyarbakır ekibi, deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Samsun ise üst üste 7. karşılaşmasını kaybetti. Samsun'un yeni hocası Bjelica da maç sonu kırmızı kartla cezalandırıldı.