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Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:20 Son Güncelleme: 25.10.2026 10:21

Beşiktaş ile Başakşehir, 25. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de yarın (26 Ekim pazartesi günü) karşılaşacağı Başakşehir ile 25. kez rakip olacak.

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İHA
Beşiktaş ile Başakşehir, 25. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 5. sırada haftaya girdi. Turuncu-lacivertliler ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 10. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Kartal, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olurken ilk 8 haftadaki 3. mağlubiyetini yaşadı. Başakşehir ise konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yenmeyi başardı.

25. RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 9 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 7 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 31 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 29 defa gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise rakibini 3-2 mağlup etti.

4 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu, Başakşehir'e karşı oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Orkun Kökçü ve Milot Rashica'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Crystal Palace müsabakasında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ, bu müsabakada formasından uzak kalacak.

EMİRHAN TOPÇU SINIRDA

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda 10. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında cezalı olacak.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG
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Beşiktaş ile Başakşehir, 25. randevuda
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