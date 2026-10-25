Bursaspor gol yağmurunda Ankara Keçiörengücü’ne takılmadı!

Bursaspor'un gollerini 15. dakikada Boutrah, 35. dakikada Baker, 50. dakikada Iheanacho ile 66. dakikada Lincoln kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 7. dakikada kendi kalesine Emirhan Başyiğit ve 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan havalandırdı.

Bursaspor'da Lincoln Henrique, 86. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 28'e yükseltti ve haftayı lider kapattı.

Ankara Keçiörengücü ise 20 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör