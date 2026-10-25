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Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:04

Bursaspor gol yağmurunda Ankara Keçiörengücü’ne takılmadı!

Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü deplasmanda 4-2 mağlup etti.

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Bursaspor gol yağmurunda Ankara Keçiörengücü’ne takılmadı!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'ndaki maçta Emre Kargın düdük çaldı.

Bursaspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

Bursaspor'un gollerini 15. dakikada Boutrah, 35. dakikada Baker, 50. dakikada Iheanacho ile 66. dakikada Lincoln kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 7. dakikada kendi kalesine Emirhan Başyiğit ve 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan havalandırdı.

Bursaspor'da Lincoln Henrique, 86. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 28'e yükseltti ve haftayı lider kapattı.

Ankara Keçiörengücü ise 20 puanda kaldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ #BURSASPOR #1. LİG

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Bursaspor gol yağmurunda Ankara Keçiörengücü’ne takılmadı!
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