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Giriş Tarihi: 25.10.2026 20:39

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray derbisi hazırlıklarını noktaladı.

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AA
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #FENERBAHÇE #GALATASARAY #İSMAİL KARTAL
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!
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