Galatasaray’da derbi 11’i belli oldu! Okan Buruk’tan o isme kesik...

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez tam kadro bir karşılaşmaya çıkacak. Bu moralle hazırlanan Okan Buruk, Fenerbahçe sınavının ilk 11'ini belirledi.
Teknik heyetin son Lille zaferinin kadrosuna göre tek değişikliğe gitmesi bekleniyor. Uğurcan'ın kaledeki yeri garanti. Savunmada Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü bozulmayacak.
Orta alanda Torreira'nın partneri olarak Sara'nın forması Lemina'ya geçecek. Sağda Yunus, solda Barış Alper'e 10 numarada son haftaların parlayan yıldızı Batrakov destek verecek.