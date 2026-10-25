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Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:20

Galatasaray'da derbi 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan o isme kesik...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesinde ilk 11'de bazı değişiklikler yaşanabilir.

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Galatasaray’da derbi 11’i belli oldu! Okan Buruk’tan o isme kesik...
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Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez tam kadro bir karşılaşmaya çıkacak. Bu moralle hazırlanan Okan Buruk, Fenerbahçe sınavının ilk 11'ini belirledi.

Teknik heyetin son Lille zaferinin kadrosuna göre tek değişikliğe gitmesi bekleniyor. Uğurcan'ın kaledeki yeri garanti. Savunmada Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü bozulmayacak.

Orta alanda Torreira'nın partneri olarak Sara'nın forması Lemina'ya geçecek. Sağda Yunus, solda Barış Alper'e 10 numarada son haftaların parlayan yıldızı Batrakov destek verecek.

SARA KULÜBEYE, LEMINA 11'E

İleri uçta ise gol umudu Osimhen olacak. Buruk'un, büyük maçlardaki performansına ve fiziksel üstünlüğüne güvendiği için Gabonlu orta saha Lemina'yı tercih etmesi öngörülüyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY

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Galatasaray'da derbi 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan o isme kesik...
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