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Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:03 Son Güncelleme: 25.10.2026 21:06

Göztepe galibiyet serisini 3 maça çıkardı! Çorum FK mağlup oldu

Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe, Çorum FK karşısında 2-0’lık skorla galip geldi.

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Göztepe galibiyet serisini 3 maça çıkardı! Çorum FK mağlup oldu
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Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında Çorum FK'yı konuk etti.

Isonem Park'ta oynanan maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Göztepe, Çorum FK karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Göztepe'nin gollerini 3. dakikada Antunes ile 38. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 12'ye yükseltti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez mağlup olan Çorum FK ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.

29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada Çorum FK, gole yaklaştı. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas üzerinde buluşan Mahmic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

89. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Moukoko'nun savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Göztepe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GÖZTEPE #ÇORUM FK

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Göztepe galibiyet serisini 3 maça çıkardı! Çorum FK mağlup oldu
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