Göztepe galibiyet serisini 3 maça çıkardı! Çorum FK mağlup oldu

Göztepe'nin gollerini 3. dakikada Antunes ile 38. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 12'ye yükseltti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez mağlup olan Çorum FK ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.

29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0