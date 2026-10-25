Hoffenheim, Bayer Leverkusen’e karşı farka koştu!

Hoffenheim, Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.
SNP Arena'da oynanan maçta Hoffenheim, Bayer Leverkusen engelini 3-0'lık skorla geçti.
Hoffenheim'ın gollerini 79. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric, 89. dakikada Alexandr Prass ile 90+5. dakikada Max Moerstedt kaydetti.
Hoffenheim'da Alexander Press, 90+1. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Ev sahibi ekipte maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 9'a yükseltti.
Bayer Leverkusen ise 13 puanda kaldı.