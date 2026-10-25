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Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:31

Hoffenheim, Bayer Leverkusen’e karşı farka koştu!

Bundesliga’nın 7. haftasında Hoffenheim, Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup etti.

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Hoffenheim, Bayer Leverkusen’e karşı farka koştu!
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Hoffenheim, Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

SNP Arena'da oynanan maçta Hoffenheim, Bayer Leverkusen engelini 3-0'lık skorla geçti.

Hoffenheim'ın gollerini 79. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric, 89. dakikada Alexandr Prass ile 90+5. dakikada Max Moerstedt kaydetti.

Hoffenheim'da Alexander Press, 90+1. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ev sahibi ekipte maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 9'a yükseltti.

Bayer Leverkusen ise 13 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BUNDESLİGA #HOFFENHEİM #BAYER LEVERKUSEN
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Hoffenheim, Bayer Leverkusen’e karşı farka koştu!
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