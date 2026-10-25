Kartal ortaya çare arıyor!

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, daha önce yaptığı açıklamada "Orta saha takımın dengesidir"
ifadelerini kullanmıştı. Ancak Orkun Kökçü
'den sonra Miretti'nin de sakatlanması, merkezdeki dengeyi bozdu. İtaliano ise orta sahayı hangi isimlerden kuracağına dair iki alternatif oluşturdu. İlki Salih'in ön liberoda, Ndidi ve Olaitan'ın merkezde oynaması. Diğer seçenek ise Trossard
'ın Ndidi'nin görev bölgesinde yer alması. Ancak Trossard kariyerinde forvet arkası olarak sahaya çıktığı maçlar olsa da merkezde hiç bulunmadı.
Tecrübeli çalıştırıcının konuyla ilgili son kararını karşılaşma günü vereceği belirtildi. İlk etapta, Başakşehir'i kayıpsız geçmek isteyen siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ve Celtic maçlarında Orkun'un takımdaki yerini almasını ümit ediyor. Miretti'nin tedavi sürecinin 1.5 ayı bulması bekleniyor.