Konyaspor 3 haftalık 3 puan hasretini Gençlerbirliği maçında bitirdi!

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta Oğuzhan Çakır düdük çaldı.
Konyaspor, Gençlerbirliği karşısında 2-0'lık skorla kazandı.
Yeşil-beyazlıların gollerini 43 ve 56. dakikalarda Awaziem kaydetti.
Gençlerbirliği'nde Tongya, 75. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından 3 haftalık galibiyet hasreti biten Konyaspor puanını 8'e yükseltti.
Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği ise mağlubiyet sonrası 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada Luis'in kullandığı sert vuruşta ceza sahası içinde Ensar, topu kafayla Mendez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda dönen topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğirbayat gole izin vermedi.
43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Dompe'nin sol kanattan ortasında Deniz Türüç, topu ceza sahası içine indirdi. Awaziem'in kontrol ederek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada Deniz Türüç'ün ters kanattan pasında topla buluşan Dompe'nin kavisli şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
54. dakikada ceza sahasın içinde Muleka ile paslaşmasında Deniz Türüç'ün şutunda, savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.
56. dakikada Konyaspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Awaziem, önünde bulduğu topu ağlara gönerdi.
72. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasında Gouveia'ya müdahalesine, hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını işaret etti.
75. dakikada topun başına geçen Tongya'nın vuruşunda kaleci Bahardır Güngördü sağına uzanarak gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
84. dakikada Gonçalves'in ara pasına hareketlenen Colley'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
88. dakikada Luis'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlü çıkardı.
Konyaspor, müsabakayı 2-0 kazandı.