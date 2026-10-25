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Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:50

Muhammed Salah'ın gözü Karadeniz derbisinde

Trabzon'un dünyaca ünlü yıldızı, yarınki Karadeniz derbisine kilitlendi. Bordo-mavili ekibin iç saha maçlarında 7 gol 2 asistlik katkı yapan 34 yaşındaki süper star deplasmanda da farkını göstermek istiyor.

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YUNUS EMRE SEL Futbol
Muhammed Salah’ın gözü Karadeniz derbisinde
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Trabzonspor'da, Rize maçı öncesi gözler ligde kaydettiği 8 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Muhammed Salah'ta. Karadeniz ekibinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında rakip fileleri boş geçmeyen Mısırlı süper star, iç sahada 7 gol ve 2 asist katkısı verdi.

Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen deneyimli oyuncu, 4 dış saha karşılaşmasında sadece 1 kez ağları sarsabildi (Amed Sportif Faaliyetler-1 gol).

Rize deplasmanında Salah'ın performansı, Fırtına'nın hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. 34 yaşındaki oyuncu, Karadeniz derbisinde takımının en önemli gol silahı.

TARİH YAZDILAR

Konferans Ligi'nde KuPS'u ve Hearts'ı yenen Trabzonspor, Avrupa arenasında ilk kez lig ve grup aşamasında oynadığı ilk iki maçını kazandı. Teknik direktör Thomas Reis de Temmuz 2015'te göreve gelen Şota Arveladze'nin ardından bordomavililerde Avrupa'daki ilk 2 maçından galip ayrılan ilk hoca ünvanını aldı.

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Salah ise Ağustos 2013'te Kukesi karşısında beyaz noktadan ağları sarsan Adrian Mierzejewski'den bu yana Trabzon adına Avrupa kupalarında penaltıdan gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Muhammed Salah'ın gözü Karadeniz derbisinde
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