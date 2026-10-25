Muhammed Salah’ın gözü Karadeniz derbisinde

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Konferans Ligi'nde KuPS'u ve Hearts'ı yenen Trabzonspor, Avrupa arenasında ilk kez lig ve grup aşamasında oynadığı ilk iki maçını kazandı. Teknik direktör Thomas Reis de Temmuz 2015'te göreve gelen Şota Arveladze'nin ardından bordomavililerde Avrupa'daki ilk 2 maçından galip ayrılan ilk hoca ünvanını aldı.