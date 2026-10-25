Real Madrid, Barcelona’yı 87’de devirdi! Arda Güler, 90+’da çıktı

LaLiga'da bu sezon ilk kez puan kaybeden Barcelona ise 27 puanda kaldı.

Barcelona - Real Madrid: 1-2

Goller: 41' Kylian Mbappe, 61' Raphinha, 87' Kylian Mbappe

İLK 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Raphinha.

Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Diomande, Mbappe.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör