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Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:48 Son Güncelleme: 26.10.2026 01:01

Real Madrid, Barcelona'yı 87'de devirdi! Arda Güler, 90+'da çıktı

LaLiga’nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, Barcelona deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

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Real Madrid, Barcelona’yı 87’de devirdi! Arda Güler, 90+’da çıktı
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Barcelona, LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid'i konuk etti.

Dev karşılaşma Camp Nou'da oynandı.

Barcelona – Real Madrid maçında Juan Martinez Munuera düdük çaldı.

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini 41 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Barcelona'da fileleri 61. dakikada Raphinha havalandırdı.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90+4. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 24'e yükseltti.

LaLiga'da bu sezon ilk kez puan kaybeden Barcelona ise 27 puanda kaldı.

Barcelona - Real Madrid: 1-2

Goller: 41' Kylian Mbappe, 61' Raphinha, 87' Kylian Mbappe

İLK 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Raphinha.

Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Diomande, Mbappe.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LALİGA #BARCELONA #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #EL CLASİCO

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Real Madrid, Barcelona'yı 87'de devirdi! Arda Güler, 90+'da çıktı
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