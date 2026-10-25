Real Madrid, Barcelona’yı 87’de devirdi! Arda Güler, 90+’da çıktı

Barcelona, LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid'i konuk etti.
Dev karşılaşma Camp Nou'da oynandı.
Barcelona – Real Madrid maçında Juan Martinez Munuera düdük çaldı.
Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Real Madrid'in gollerini 41 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Barcelona'da fileleri 61. dakikada Raphinha havalandırdı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90+4. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 24'e yükseltti.
LaLiga'da bu sezon ilk kez puan kaybeden Barcelona ise 27 puanda kaldı.
Barcelona - Real Madrid: 1-2
Goller: 41' Kylian Mbappe, 61' Raphinha, 87' Kylian Mbappe
İLK 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Raphinha.
Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Diomande, Mbappe.