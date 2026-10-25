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Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:21

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın (26 Ekim pazartesi günü) deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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AA
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #SÜPER LİG #TRABZONSPOR
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
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