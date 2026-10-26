35 milyarlık müthiş düello

Yusuf TURHAN



BAS, KAZAN ZİRVEYİ BIRAKMA

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i Fransa'da 4-2'lik skorla darmadağın eden ve Avrupa'dan moralli dönen Galatasaray, derbide tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurdu. RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'den alan teknik direktör Okan Buruk, bu müsabakaya özel olarak hazırlandı. Maçı rövanş olarak gören ve Kemerburgaz'da kamp kuran tecrübeli çalıştırıcının futbolcularla yaptığı toplantıda "Lille karşısında gerçek Galatasaray'ı gösterdiniz. Bizim öldürücü presimiz karşısında hiçbir takım duramaz. Kazanıp liderliği tekrar elimize geçirelim. Sizin yeriniz her zaman zirvedir. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını açalım. Sadece sahaya ve futbolunuza odaklanın, taraftarımıza güzel bir derbi galibiyeti hediye edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





SİNGO HAZIR KITA TÜM GÖZLER LEAO'DA!

Galatasaray'da dev maç öncesi Rafael Leao'nun şüpheli durumu dışında eksik bulunmuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve Lille deplasmanında oynamayan Portekizli yıldız, 2 gündür taktik idmanlara çıkıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, derbide formayı isterken kesin durumu bugün netlik kazanacak. Okan Buruk'un, kanatlarda Barış-Yunus ikilisiyle maça başlaması beklenirken Leao'nun kulübede olacağı ifade ediliyor. Sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Jakobs olacak. Orta sahada Torreira'nın yeri garanti… Uruguaylı futbolcunun yanında Lemina'nın ağır bastığı belirtildi. İyileşen Singo ise kulübede hazır kıta bekleyecek. Hücumdaki en büyük silah yine Osimhen olacak.

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Samet YÜKSEL



10 KİŞİYLE YENDİM YİNE YENERİM!

Samandıra'da hem yönetim hem teknik heyet hem de takım kaptanları, futbolcuları dev karşılaşmaya hazırlamak için seferber oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde kendisinden emin bir görüntü çiziyor. Deneyimli teknik adamın, derbilerde takımını nasıl hazırlayacağını ve rakibini nasıl mağlup edeceğini bildiğini vurguladığı öğrenildi. Kartal'ın "Ben takımımı derbilerde nasıl motive edeceğimi, o statta nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. 10 kişiyle yendim (19 Mayıs 2024). Yine gidip Galatasaray'ı yeneceğim" sözleriyle oyuncularına güven aşıladığı belirtildi. Rakibini iyi analiz eden 65 yaşındaki hoca, forvet hattındaki tercihini netleştirmeye başladı. Fiziksel durumu ve maç temposu yakından takip edilen Romelu Lukaku'nun ilk 11'de görev alması beklenirken, Vedat Muriqi'nin ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.





SKRİNİAR'DAN PARTNERİ OPPONG'A DERBİ DERSİ!

Savunmada Ake'nin sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını etkiledi. Hollandalı oyuncunun yerine stoperde Kojo Oppong forma giyecek. 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun antrenmanlardaki performansı beğeni toplarken Milan Skriniar da takım arkadaşını kritik mücadeleye hazırlıyor. Daha önce önemli derbide ter döken Slovak yıldız, ilk kez bu atmosferi yaşayacak olan Oppong'a hem maçın önemini hem de sahada dikkat etmesi gereken noktaları aktardı. Genç stoper de derbiye büyük bir konsantrasyonla hazırlandı. Kanatlar Kerem ve Oğuz'a emanet edilirken 10 numara pozisyonunda ise yine Mason Greenwood'un görev alması bekleniyor.



ÖZBEK 7, YILDIRIM 22 KEZ GÜLDÜ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 18'inci F.Bahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Ezeli rakibine karşı 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise 54. G.Saray karşılaşmasına çıkacak. İkinci dönemindeki ilk derbisini izleyecek olan Yıldırım, bu süreçteki 53 müsabakada 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi gördü.

HERKES MAÇA BİLET ARIYOR!

G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını dolduracak. RAMS Park'ta 50 bin Aslan, hazır bulunacak. Fenerbahçeli futbolseverler de kendilerine ayrılan biletleri bitirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül veren yaklaşık 2 bin 500 taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yerini alacak. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

İSTANBUL POLİSİ ALARMDA!

Dev derbi öncesinde İstanbul'da alarma geçildi. Stat içi ve çevresinde karşılaşmanın huzur içinde tamamlanması adına güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak. Polisler ve özel güvenlikler bulunacak. Stadyum alanında geniş emniyet çemberi oluşturulacak. Otopark kartı bulunmayan araçların da stat çevresine girişine izin verilmeyecek.

VAR MI PARAYI ARTIRAN!

G.Saray ve F.Bahçe yönetimi, derbi primini belirledi. RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin kazanılması durumunda başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara geçen sene olduğu gibi 1.5 milyon Euro ödül verecek. Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım da galibiyet halinde ekstra prim dağıtacak. İdarecilerin, miktarı soyunma odasında takıma açıklayacağı bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör