Bayern’ın hocalığı Kompany’yi çıldırttı!

2024'ÜN Temmuz ayında Bayern Münih'in başına geçen Vincent Kompany, geride kalan süreçte 2 lig şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupası ve 1 Almanya Kupası kaldırdı. Ancak geçtiğimiz gün antrenmanda yere yığılıp hastaneye kaldırılması ile birlikte Belçikalı çalıştırıcının yaşadığı problemler de gün yüzüne çıktı.Hastanede gözetim altında tutulan 40 yaşındaki çalıştırıcının bir süre daha böyle devam edeceği ve psikolojik destek alacağı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör