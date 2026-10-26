Bayern’ın hocalığı Kompany’yi çıldırttı!

2024'ÜN Temmuz ayında Bayern Münih'in başına geçen Vincent Kompany, geride kalan süreçte 2 lig şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupası ve 1 Almanya Kupası kaldırdı. Ancak geçtiğimiz gün antrenmanda yere yığılıp hastaneye kaldırılması ile birlikte Belçikalı çalıştırıcının yaşadığı problemler de gün yüzüne çıktı. Her gün sadece 3 saat uyku uyuyan, aşırı kahve tüketen ve yemek öğünlerini düzensiz hale getiren Kompany spor ve egzersiz yapmayı da bırakınca aşırı iş yükü ve stres altında daha fazla dayanamadı.
Hastanede gözetim altında tutulan 40 yaşındaki çalıştırıcının bir süre daha böyle devam edeceği ve psikolojik destek alacağı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör