Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern'ın hocalığı Kompany'yi çıldırttı!
Giriş Tarihi: 26.10.2026

Bayern'ın hocalığı Kompany'yi çıldırttı!

Kulüpteki her konu ile kendisi ilgilenmek isteyen Belçikalı hoca, mental ve psikolojik olarak çöküş yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bayern’ın hocalığı Kompany’yi çıldırttı!
  • ABONE OL
2024'ÜN Temmuz ayında Bayern Münih'in başına geçen Vincent Kompany, geride kalan süreçte 2 lig şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupası ve 1 Almanya Kupası kaldırdı. Ancak geçtiğimiz gün antrenmanda yere yığılıp hastaneye kaldırılması ile birlikte Belçikalı çalıştırıcının yaşadığı problemler de gün yüzüne çıktı. Her gün sadece 3 saat uyku uyuyan, aşırı kahve tüketen ve yemek öğünlerini düzensiz hale getiren Kompany spor ve egzersiz yapmayı da bırakınca aşırı iş yükü ve stres altında daha fazla dayanamadı. Hastanede gözetim altında tutulan 40 yaşındaki çalıştırıcının bir süre daha böyle devam edeceği ve psikolojik destek alacağı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern'ın hocalığı Kompany'yi çıldırttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA