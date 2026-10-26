Göztepe’den Çorum’a geçit yok

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaGürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede baskılı oyunuyla ilk yarıda fişi çeken ev sahibi ekip fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarıkırmızılıların galibiyet golleriniBrezilyalı santrfor Juan son 7 maçta 6 gol ve 1 asistle büyük sükse yaptı.2 hafta aradan sonra yenilen Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum ise 13 puanda kaldı. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Konuk takım ise Erzurumspor deplasmanına gidecek.

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