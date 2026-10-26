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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Göztepe'den Çorum'a geçit yok

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Göztepe’den Çorum’a geçit yok
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe sahasında Arca Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede baskılı oyunuyla ilk yarıda fişi çeken ev sahibi ekip fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarıkırmızılıların galibiyet gollerini 3. dakikada Antunes ve 38'de Juan kaydetti. Brezilyalı santrfor Juan son 7 maçta 6 gol ve 1 asistle büyük sükse yaptı. Büyük çıkış yakalayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri arka arkaya 3. galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkardı. 2 hafta aradan sonra yenilen Burak Yılmaz'ın ekibi Çorum ise 13 puanda kaldı. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Konuk takım ise Erzurumspor deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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