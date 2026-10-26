Konyaspor evinde hasretini bitirdi

Süper Lig'de 4 maçlık yenilgi serisini Trabzon galibiyetiyle bitiren Konya ardından iki beraberlik, 1 yenilgi almıştı. Yeşil-beyazlılar dün üç puan hasretini Gençlerbirliği karşısında bitirdi.Konuk ekip 75'te penaltı kazanıp umutlandı ancak Tongya vuruşta etkili olamadı. Konya bu sonuçla puanını 8'e yükseltip alt sıralardan uzaklaştı. Son 7 haftada sadece iki beraberlik alan son iki maçını kaybeden G.Birliği ise ateş hattında kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör