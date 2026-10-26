Konyaspor evinde hasretini bitirdi

Süper Lig'de 4 maçlık yenilgi serisini Trabzon galibiyetiyle bitiren Konya ardından iki beraberlik, 1 yenilgi almıştı. Yeşil-beyazlılar dün üç puan hasretini Gençlerbirliği karşısında bitirdi. Ev sahibi ekipte 43'te Dompe'nin ortasında Deniz, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Burada topu alan Awaziem vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0... 56'da Awaziem skoru 2-0'a getirip takımını tekrar rahatlattı.
Konuk ekip 75'te penaltı kazanıp umutlandı ancak Tongya vuruşta etkili olamadı. Konya bu sonuçla puanını 8'e yükseltip alt sıralardan uzaklaştı. Son 7 haftada sadece iki beraberlik alan son iki maçını kaybeden G.Birliği ise ateş hattında kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör