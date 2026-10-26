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Giriş Tarihi: 26.10.2026 20:11

Kürşad Zorlu açıkladı! Yabancı kuralında yeni dönem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk futbolundaki yabancı kuralında yepyeni bir dönemin kapısını açacak gelişmeyi duyurdu.

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AA Futbol
Kürşad Zorlu açıkladı! Yabancı kuralında yeni dönem
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zirveyle birlikte Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmasının planlandığını anımsatan Zorlu, bu uygulamanın, Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacağını, aynı zamanda iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

Kürşad Zorlu şu sözleri dile getirdi:

"Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar.

Bununla eş zamanlı olarak planlanan bir başka husus da iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Futbol Kupası olacaktır."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AK PARTİ

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Kürşad Zorlu açıkladı! Yabancı kuralında yeni dönem
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