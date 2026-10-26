Kürşad Zorlu açıkladı! Yabancı kuralında yeni dönem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zirveyle birlikte Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmasının planlandığını anımsatan Zorlu, bu uygulamanın, Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacağını, aynı zamanda iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını aktardı.