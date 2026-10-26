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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Sergen Yalçın'a kötü haber: Ferdi sakatlandı

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Sergen Yalçın’a kötü haber: Ferdi sakatlandı
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A Milli Takım, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile Uluslar Ligi'nde 12 ve 15 Kasım'da Belçika ve Fransa ile iki önemli maça çıkacak. Ancak dün İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool-Brighton karşılaşmasından kötü haber geldi. Brighton'un Liverpool ile Anfield ile oynadığı maça ilk 11 başlayan Ferdi Kadıoğlu, daha 3. dakikada sakatlandı. 27 yaşındaki sol bek, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahaleye rağmen oyuna devam edemedi ve 6. dakikada yerini Hürzeler'e bıraktı. Ferdi'nin durumu bugün netlik kazanacak. Brighton da maçı 2-0 kaybetti. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ise Brentford ile 1-1 berabere kaldı. 24'te McBurnie ile öne geçmesine rağmen Hull, 63'te Ouattara'ya engel olamadı. Premier Lig'e 2 galibiyetle başlayan Ilıcalı'nın ekibi, sonrasındaki 6 haftada 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Sergen Yalçın'a kötü haber: Ferdi sakatlandı
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