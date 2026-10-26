Sergen Yalçın’a kötü haber: Ferdi sakatlandı

A Milli Takım, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile Uluslar Ligi'nde 12 ve 15 Kasım'da Belçika ve Fransa ile iki önemli maça çıkacak. Ancak dün İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool-Brighton karşılaşmasından kötü haber geldi. Brighton'un Liverpool ile Anfield ile oynadığı maça ilk 11 başlayanFerdi'nin durumu bugün netlik kazanacak. Brighton da maçı 2-0 kaybetti.24'te McBurnie ile öne geçmesine rağmen Hull, 63'te Ouattara'ya engel olamadı. Premier Lig'e 2 galibiyetle başlayan Ilıcalı'nın ekibi, sonrasındaki 6 haftada 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör