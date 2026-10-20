Asla erteleme yok Aslan korunacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Lille ile deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Paris'te baş gösteren ve ardından Fransa'nın tüm şehirlerine yayılan gösteriler, sarı-kırmızılılarda büyük tedirginlik yarattı. Olaylar devam ederken müsabaka öncesi yönetimden önemli bir hamle geldi. Galatasaraylı yetkililer, hem kafile hem de taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etti. Aslan dev mücadele için bugün Fransa'ya uçacak. Paris'te bugün oynanacak PSGBarcelona sınavında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor. Bu arada Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada maçların kesinlikle ertelenmeyeceğini söyledi.

LİLLE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da patlak veren ülke genelindeki olaylar, Lille kentinde de 3 gündür çok şiddetli çatışmalara, kamu binalarına yönelik saldırılara ve büyük çaplı yağmalara sahne oldu. Lille'deki göstericiler de kentin belediye binasına zorla girerek içerideki eşyalara zarar verip binayı yaktılar. Fransa içişleri bakanlığı, Lille'de 20.00- 06.00 saatleri arasında iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın maç günü devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör