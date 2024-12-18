Büyük usta

G.Saray, yoluna son sürat devam ederken geçen sezonki rekorlar bu sezon da sürüyor., ilk 15 maçlar dikkate alındığında en iyi başlangıcına imza attı. Sarıkırmızılı takım, Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçlarınOkan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.Dört Büyükler'in son 3 sezonda kendi aralarında oynadıkları maçlarda ortaya çıkan puan tablosu, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki hegemonyasını özetliyor.Sarı-kırmızılı takıma iki şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan 20'de kaldı.G.Saray ile Kale Seyahat arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. Toplantıya katılan yöneticiler Niyazi Yelkencioğlu ve Metin Öztürk soruları yanıtladı. Yelkencioğlu, "Formada sponsonluklarda 30 milyon Euro'yu geçtik! Bu bir rekor! Başkanımızın holdingi yok! Bu sponsorluklarla teker teker konuştuk ve anlaştık" ifadelerini kullandı.2. Başkan Metin Öztürk'e toplantıda, Trabzonspor maçında topun çizgiyi geçip geçmediği sorusu yöneltildi. Öztürk, yayıncı kuruluşu işaret ederek, "Acaba yayıncı kuruluş bu ihaleyi istemeden mi aldı diye düşünüyorum! Altyapısını ve teknolojisini yenilemiyor. Biraz işi savsaklıyorlar" yorumunda bulundu.Sarı-kırmızılı takımda ara verilmeden Kayserispor mücadelesi için sahaya inildi. Üç grup halinde pas çalışması yapan G.Saraylı oyuncular, topa sahip olma idmanı ve sonrasında çift kale maç ile günü tamamladı.