Büyük usta

G.Saray, yoluna son sürat devam ederken geçen sezonki rekorlar bu sezon da sürüyor. 102 puan ve 17 haftalık galibiyet serisiyle geçen sezon Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray
, ilk 15 maçlar dikkate alındığında en iyi başlangıcına imza attı. Sarıkırmızılı takım, Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray son 3 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı büyük maçların yüzde 73'ünü kazandı,
Okan Buruk derbilerde de farkını göstermiş oldu.
F.BAHÇE, BÜYÜK MAÇLARDA 20 PUAN ALDI
Dört Büyükler'in son 3 sezonda kendi aralarında oynadıkları maçlarda ortaya çıkan puan tablosu, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki hegemonyasını özetliyor. Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ve Trabzonspor'u 4 kez, Fenerbahçe'yi 3 defa mağlup eden Galatasaray bu periyotta 35 puan topladı, ezeli rakiplerine 30 gol atarken kalesinde 13 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı takıma iki şampiyonluk kaptıran ve şu an 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin derbilerde topladığı puan 20'de kaldı.
'BAŞKANIMIZIN HOLDİNGİ YOK'
G.Saray ile Kale Seyahat arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. Toplantıya katılan yöneticiler Niyazi Yelkencioğlu ve Metin Öztürk soruları yanıtladı. Yelkencioğlu, "Formada sponsonluklarda 30 milyon Euro'yu geçtik! Bu bir rekor! Başkanımızın holdingi yok! Bu sponsorluklarla teker teker konuştuk ve anlaştık" ifadelerini kullandı.
'YAYINCI KURULUŞ İŞİ SAVSAKLIYOR'
2. Başkan Metin Öztürk'e toplantıda, Trabzonspor maçında topun çizgiyi geçip geçmediği sorusu yöneltildi. Öztürk, yayıncı kuruluşu işaret ederek, "Acaba yayıncı kuruluş bu ihaleyi istemeden mi aldı diye düşünüyorum! Altyapısını ve teknolojisini yenilemiyor. Biraz işi savsaklıyorlar" yorumunda bulundu.
KAYSERİ MESAİSİ BAŞLADI
Sarı-kırmızılı takımda ara verilmeden Kayserispor mücadelesi için sahaya inildi. Üç grup halinde pas çalışması yapan G.Saraylı oyuncular, topa sahip olma idmanı ve sonrasında çift kale maç ile günü tamamladı.