Derbinin anahtarı hücum!

Sezon başından bu yana 11 maçta sahaya çıkan ve farklı bölgelerde katkı veren Barış Alper Yılmaz'ın, Lille müsabakasının ardından ağrıları artınca olağanüstü hâl ilan edildi. Sol kanattaki başarılı performansı ile dikkat çeken, gücüyle rakiplerini yıpratan oyuncunun F.Bahçe derbisi öncesindeki durumu merakla bekleniyor. Sağlık heyeti, futbolcunun kontrollerini yaparken dinlendirilmesi kararı verildi. Geçen sezondan bu yana toplam 60 kez G.Saray adına mücadele eden, milli maçları da kaçırmayan oyuncunun bu süreçte hafif tempoda devamına karar çıktı. Barış'ın maç gününe kadar yakın takipte kalacağı ancak süre bulma ihtimalinin daha da arttığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, F.Bahçe karşılaşmasına özellikle hücum hattında Lille mücadelesinde olduğu gibi Barış- Batrakov-Yunus ve en uçta Osimhen planlaması ile çıkmanın hesaplarını yapıyor.



LEAO İYİLEŞTİ

G.Birliği maçında sorun yaşayan ve sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Leao, dün sahaya adım attı ve takımdan ayrı düz koşu yaptı. Pazartesi günü oynanacak kritik derbide sahaya çıkmayı çok isteyen Portekizli kanat oyuncusu, hocası Okan Buruk'a da bu isteğini iletti. Sağlık heyeti süreci yakından takip edecek ve yıldız futbolcunun riskleri ortadan kalkarsa oynama ihtimali artacak.



SALLAİ SAHADA SİNGO KULÜBEDE

Fildişili oyuncu iyileşti, forma istiyor ancak maç eksiği dikkatleri çekiyor

Sakatlığını tamamen atlatan ve Lille maçında kadroya alınan Wilfried Singo, derbide oynamak istiyor. Fildişili oyuncu bu isteğini hocası Okan Buruk'a da iletirken şimdilik Sallai bir adım önde. Lille deplasmanındaki oyunu ile yeniden göze giren Sallai'yi kesmeyi düşünmeyen Buruk, Singo'yu kulübede tutacak. Buruk'un Singo'dan sağ bekin yanı sıra stoper ve orta saha olarak da derbide faydalanmak istediği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör