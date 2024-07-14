Dünyaları istedi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviye için Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı gündemine almıştı. Ancak ilk görüşmeler sonrası anlaşma sağlanmadı.İkili hem oyuncunun temsilcisi hem de M.United kulübü ile görüştü.McTominay'dan indirim isteyensarı-kırmızılılar beklemeyegeçerken alternatif isimlerideğerlendirmeye aldı. İbrahim Hatioğluve Cenk Ergün yapılan görüşmeninardından tekrar Avusturyakampına döndü. İkilinin teknik direktörOkan Buruk'la transfer zirvesigerçekleştireceği, üçlü toplantıdaMcTominay'ın durumunun da gündemegetirileceği belirtildi.İNGİLTERE doğumlu İskoç futbolcu, Manchester United'ın altyapısında yetişti ve kariyeri boyunca başka takımın formasını giymedi.Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak da görev yapabilen McTominay'ın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro civarında.