En uzun 35 saat

Mayıs ayının son hafta sonu, Galatasaray için hayati önem taşıyor. Bugün 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başlayacak maraton, yarın akşam 21.00'de Konya'da sona erecek.Özbek'in kırmızı, Batum'un sarı renk oy pusulası ile yarışacağı kongreye aidatını yatırmış 9 binden fazla üye katılma hakkına sahip.Bu akşam yeni başkanı belli olacak Galatasaray'da akıllar ise Konya'da. Futbol takımı yarın akşam bir puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.Niyazi Yelkencioğlu, Metin Öztürk, Bora Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora.Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt