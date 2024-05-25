En uzun 35 saat

Mayıs ayının son hafta sonu, Galatasaray için hayati önem taşıyor. Bugün 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başlayacak maraton, yarın akşam 21.00'de Konya'da sona erecek. Bu 35 saatlik sürede hem sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı seçilecek hem de futbol takımının şampiyonluk durumu belli olacak.
9 BİN ÜYE BEKLENİYOR
Özbek'in kırmızı, Batum'un sarı renk oy pusulası ile yarışacağı kongreye aidatını yatırmış 9 binden fazla üye katılma hakkına sahip. İki aday Florya konusunda farklı açıklamalar yaparken, son Fenerbahçe derbisinde yaşananlar taraflar arasındaki tartışmaları alevlendirdi.
Bu akşam yeni başkanı belli olacak Galatasaray'da akıllar ise Konya'da. Futbol takımı yarın akşam bir puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Niyazi Yelkencioğlu, Metin Öztürk, Bora Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora.
SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ
Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt