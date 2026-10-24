G.Saray günlüğü

Yabancı etkisi!

İki ekip arasında son 13 sezondaki derbilerde sarı-kırmızılılar 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu maçlarda toplamdaki 49 golün 41'i yabancılardan geldi. İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki ekipten de 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golünü yabancı futbolcular kaydetti. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.



Buruk farkı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 2022'de Aslan'da göreve gelen Buruk, kariyeri boyunca ise F.Bahçe'ye 24 kez rakip oldu, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet gördü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör