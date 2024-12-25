G.Saray’dan F.Bahçe’ye yabancı hakem desteği!

F.Bahçe'nin, önceki gün yaptığı yabancı hakem açıklamasına G.Saray'dan da destek var. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yarın 14.00'te Riva'da Kulüpler Birliği Vakfı ile yapacağı toplantıda yeni hakemlik sistemi üzerine görüşme gerçekleştirilecek.
Bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi. G.Saray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.