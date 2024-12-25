G.Saray’dan F.Bahçe’ye yabancı hakem desteği!

F.Bahçe'nin, önceki gün yaptığı yabancı hakem açıklamasına G.Saray'dan da destek var.Bu toplantıda yabancı hakem konusunda kulüplerin istekte bulunacağı ve F.Bahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un da bu konunun üzerinde duracağı öğrenildi. G.Saray cephesinin de yabancı hakem konusunda tereddütü olmadığı, sezon başında yapılan görüşmelerde de sarı-kırmızılıların yabancı VAR istediği aktarıldı.