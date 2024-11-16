Mauro İcardi ile Wanda Nara’nın yaşadığı tartışmada şok sözler: Senin yüzünden sakatlandım

Mauro İcardi, yaşanan süreçle ilgili Wanda Nara'yı suçladı. Bir TV kanalına açıklama yollayan Arjantinli oyuncu, "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor.
Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir
" ifadeleri ile durumunu anlattı. Bir diğer dikkat çekici nokta ise İcardi ve Nara'nın evde yaşadığı tartışmada söylenen sözler. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen, sezonu kapatan oyuncu eşini suçlarken, "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın
" sözleriyle Nara'yı hayatından çıkardı.
ARJANTİN MEDYASI: PROVOKASYON YAPIYOR!
Mauro İcardi ile Wanda Nara arasındaki isim olan L-Gante önceki gün F.Bahçe forması giyerek bir programa katılırken burada, "Artık ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kısa süre içinde Türkiye'ye gitmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. Arjantin basını ise 24 yaşındaki şarkıcının bu tavrını "Provokasyon" olarak yorumladı. Wanda Nara için "Onunla her şey yolunda. İyi zaman geçiriyoruz. Hiç endişelenmiyorum çünkü o deneyimli bir insan ve bir anne" ifadelerini kullanan L-Gante, G.Saray taraftarının şikâyetleri nedeniyle sosyal medya hesaplarından bazılarının da kapatıldığını itiraf etti.
DURUŞMAYA KATILMADI
İCARDİ, Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmada olup bitenlerin aydınlatıldığını belirterek, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım"
dedi. Ayrıca konunun iki günlük değil, aylardır devam eden bir süreç olduğunu iddia etti.
'BAĞ KOPUKLUĞU YÜRÜMESİNE ENGEL DEĞİL!'
G.SARAY
Kulüp Doktoru Yener İnce, İcardi'nin sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyat için belli bir süre gerekiyor. Dizdeki kemik ödemi azaldığında operasyonu yapılacak. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz."