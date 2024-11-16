Mauro İcardi ile Wanda Nara’nın yaşadığı tartışmada şok sözler: Senin yüzünden sakatlandım

Mauro İcardi, yaşanan süreçle ilgili Wanda Nara'yı suçladı. Bir TV kanalına açıklama yollayan Arjantinli oyuncu, "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım.Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu." ifadeleri ile durumunu anlattı. Bir diğer dikkat çekici nokta ise İcardi ve Nara'nın evde yaşadığı tartışmada söylenen sözler. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen, sezonu kapatan oyuncu eşini suçlarken," sözleriyle Nara'yı hayatından çıkardı.Mauro İcardi ile Wanda Nara arasındaki isim olan L-Gante önceki gün F.Bahçe forması giyerek bir programa katılırken burada, "Artık ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kısa süre içinde Türkiye'ye gitmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. Arjantin basını ise 24 yaşındaki şarkıcının bu tavrını "Provokasyon" olarak yorumladı. Wanda Nara için "Onunla her şey yolunda. İyi zaman geçiriyoruz. Hiç endişelenmiyorum çünkü o deneyimli bir insan ve bir anne" ifadelerini kullanan L-Gante, G.Saray taraftarının şikâyetleri nedeniyle sosyal medya hesaplarından bazılarının da kapatıldığını itiraf etti.İCARDİ, Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmada olup bitenlerin aydınlatıldığını belirterek,dedi. Ayrıca konunun iki günlük değil, aylardır devam eden bir süreç olduğunu iddia etti.Kulüp Doktoru Yener İnce, İcardi'nin sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyat için belli bir süre gerekiyor. Dizdeki kemik ödemi azaldığında operasyonu yapılacak. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz."