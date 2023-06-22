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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Milano zirvesi

BERKAY TURAN
Milano zirvesi

La Gazetta dello Sport, önceki gün gerçekleşen görüşmede İtalyan yıldızın şartları hakkında bilgi veren Galatasaray Başkanı’nın, ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi almak istediğini yazdı

Son maçta Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla yeniden gözde hale gelen ve İtalya Milli Takımı'nın formasını sırtına geçiren Nicolo Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor... Son olarak İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün Milano'da Juventus ile masaya oturduğunu yazdı. Haberin detayında Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi ve "Galatasaray Başkanı Özbek, Milano'daydı ve Juventus ile görüştü. Sarı-kırmızılı takımın Weston McKennie'yi transfer etme planı da var. Zaniolo ise İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun menajeri Vogirelli de tekliflerle ilgileniyor" ifadeleri kullanıldı.

JUVENTUS AĞUSTOS AYINI BEKLEYECEK
Yapılan zirvede, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde İtalyan oyuncudan faydalanmak istediği ve geçen sezonu kiralık olarak Leeds United'da geçiren ABD'li orta saha McKennie'nin şartlarının konuşulduğu kaydedildi. Juventus'un, Zaniolo'nun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelini çok yüksek bulduğu ve ağustos ayında bu rakamın daha azına onu ülkesine getirebileceği vurgulandı.

ZANİOLO TRANSFERE AÇIK
Geçen sezon devre arasında 15 milyon Euro'ya Roma'dan alınan Zaniolo, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de mutluyum ama neler olacak asla bilemezsiniz" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Galatasaray'da 11 resmi maçta 416 dakika forma giyen İtalyan oyuncu, 5 kez ağları havalandırdı.

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