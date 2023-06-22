Milano zirvesi

La Gazetta dello Sport, önceki gün gerçekleşen görüşmede İtalyan yıldızın şartları hakkında bilgi veren Galatasaray Başkanı’nın, ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi almak istediğini yazdı
Son maçta Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla yeniden gözde hale gelen ve İtalya Milli Takımı'nın formasını sırtına geçiren Nicolo Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor... Son olarak İtalyan gazetesiLa Gazetta dello Sport, GalatasarayBaşkanı Dursun Özbek'in öncekigün Milano'da Juventus ile masayaoturduğunu yazdı. Haberin detayında Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi ve "GalatasarayBaşkanı Özbek, Milano'daydıve Juventus ile görüştü. Sarı-kırmızılıtakımın Weston McKennie'yi transferetme planı da var. Zaniolo ise İtalya'yadönmeye sıcak bakıyor. Oyuncununmenajeri Vogirelli de tekliflerle ilgileniyor" ifadeleri kullanıldı.
JUVENTUS AĞUSTOS AYINI BEKLEYECEK
Yapılan zirvede, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde İtalyan oyuncudan faydalanmak istediği ve geçen sezonu kiralıkolarak Leeds United'da geçirenABD'li orta saha McKennie'nin şartlarınınkonuşulduğu kaydedildi. Juventus'un, Zaniolo'nun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelini çok yüksek bulduğu ve ağustos ayında bu rakamın daha azına onu ülkesine getirebileceği vurgulandı.
ZANİOLO TRANSFERE AÇIK
Geçen sezon devre arasında 15 milyon Euro'ya Roma'dan alınan Zaniolo, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de mutluyumama neler olacak aslabilemezsiniz" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Galatasaray'da 11 resmi maçta 416 dakika forma giyen İtalyan oyuncu, 5 kez ağları havalandırdı.