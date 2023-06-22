Milano zirvesi

Son maçta Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla yeniden gözde hale gelen ve İtalya Milli Takımı'nın formasını sırtına geçiren Nicolo Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...Haberin detayında Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi veifadeleri kullanıldı.Yapılan zirvede, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde İtalyan oyuncudan faydalanmak istediği veJuventus'un, Zaniolo'nun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelini çok yüksek bulduğu ve ağustos ayında bu rakamın daha azına onu ülkesine getirebileceği vurgulandı.sezon devre arasında 15 milyon Euro'ya Roma'dan alınan Zaniolo, ülke basınına yaptığı açıklamada, "diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Galatasaray'da 11 resmi maçta 416 dakika forma giyen İtalyan oyuncu, 5 kez ağları havalandırdı.