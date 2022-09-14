Mostafa Mohamed hedefini resmen açıkladı!

Galatasaray'dan ayrılıp Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibinde başarılı olmak için yoğun bir mücadele veriyor. Mısır basını, 1 yıllığına kiralık giden golcü ismin Fransa'da kendisini bulmak istediğini ve milli takım kapılarının oyuncuya her zaman açık olacağını yazdı.

FRANSA'DA TUTULMUYOR

Nantes'ın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed, Fransa Ligue 1'de kendini buldu. Nantes formasıyla Ligue 1'de 7 maça çıkan Mustafa Muhammed, 2 gol atarak ilk 11'e yerleşti. Mustafa Muhammed, Nantes formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de golle tanışarak tarihe geçti.

BORDEAUX OLMAMIŞTI

Haberde; 24 yaşındaki futbolcunun daha önce de Bordeaux ile görüştüğü ve bu transferin direkten döndüğü hatırlatılırken, 'Mustafa Muhammed, Fransa'da yeniden kendisini bulmak istiyor' denildi.