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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Newcastle’dan Zaniolo operasyonu

Newcastle’dan Zaniolo operasyonu

Ada ekibi kesenin ağzını sonuna kadar açtı, 24 yaşındaki yıldız için G.Saray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Kamp döneminin en çalışkan isimlerinden biri olan Nicolo Zaniolo'nun peşini Newcastle United bırakmıyor. Yeni sahipleri ile birlikte yeni bir takım kuran İngiliz ekibi, Milan'dan Sandro Tonali'yi alırken İtalyan basınına göre Zaniolo için de vites yükseltti. Yıldız oyuncunun 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Newcastle, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Çıkan haberlerde 24 yaşındaki İtalyan futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün 25 milyon Euro'luk teklifleri reddettiği ve 35 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğinin altı çizildi.

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Newcastle’dan Zaniolo operasyonu
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