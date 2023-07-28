Newcastle’dan Zaniolo operasyonu

Kamp döneminin en çalışkan isimlerinden biri olan Nicolo Zaniolo'nun peşinibırakmıyor. Yeni sahipleri ile birlikte yeni bir takım kuran İngiliz ekibi, Milan'dan Sandro Tonali'yi alırken İtalyan basınına göre Zaniolo için de vites yükseltti.Çıkan haberlerde 24 yaşındaki İtalyan futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün 25 milyon Euro'luk teklifleri reddettiği ve