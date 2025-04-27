Proje’Saray

Galatasaray'ın yıllık olağan bütçe toplantısı dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, yaptıkları, devam eden projeler ve şampiyonluğa yürüyen futbol takımı hakkında konuştu. "Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin. Hedefimiz çifte şampiyonluk" diyen Özbek, ardından tek tek projeleri anlattı:

GURURUNU YAŞIYORUZ



RIVA Projesi'de 1. fazdan yaklaşık 170 milyon dolar gelir elde ettik. Hesaplamalara göre beklediğimiz gelir 17.8 milyar TL. Giderler çıkıldığında kulübümüze gelecek net para; 9 milyar TL (230 milyon dolar).

İKİNCİ etaptan da 230 milyon olmak üzere 400 milyon dolar bekliyoruz. 2017'de 300 milyon dolardı. 400 milyona yükselmesi gurur verici.

ARTIK KEMERBURGAZ VAR



KEMERBURGAZ'DAKİ birinci faz için 1 milyar TL harcama yaptık. Yaklaşık 700 milyon TL'si G.Saray'ın bünyesinden ödendi. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan.

OKAN hocayla konuştum, bundan sonra Avrupa'ya kampa gitmeye gerek yok. Sezon öncesi kampları Kemerburgaz'da yapmayı planlıyoruz.

VADİ'DE ÇILGIN PROJE



ASLANTEPE Vadisi Projesi, G.Saray'ın 2. yüzyılının projesidir. İmajımızı fersah fersah yukarı çıkaracaktır.

PROJENIN toplamı, yaklaşık 150 bin metrekare inşaattır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden onay alacağız.

İNŞAATI BAŞLATACAĞIZ



G.SARAY buradan bugüne kadar 1 milyar 337 milyon TL gelir kazandı. Bu gelirle Florya'daki 41 dönümlük arazi satın alındı.

STOKTA satılmamış 56 adet konut, 6 adet de ticari alan var. İnşaat başlayacak. Maliyetler çıktığında 400 milyon TL daha alacağız."



ADA 100 YILA HİZMET EDECEK



G.SARAY Adası'ndaki eksiklikleri yaşamımıza uygun şekilde yeniliyoruz. Ada'nın önümüzdeki 100 yıla kadar hizmet etmesi için restorasyonumuzu yapıyoruz.

STADIN içindeki led panoların ticari getirisi çok büyük. Reklam verilebilir alanlarımızı 357 metrekareden 1743 metrekareye çıkaracağız.

SENEDE 3,5 milyon Euro gelir sağlayan LED'lerden 10 milyon Euro para kazanacağız.

Ruhsat başvurusunda bulunduk, 6-8 ay çerçevesinde G.Saray Akademi Tesisi'ni bitirmeyi planlıyoruz.