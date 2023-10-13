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Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:24

Son dakika: Galatasaray kuruluş yıldönümünü kutladı! Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in kabri başında konuştu

AA
Son dakika: Galatasaray kuruluş yıldönümünü kutladı! Dursun Özbek, Ali Sami Yen’in kabri başında konuştu

Galatasaray Kulübünün 118. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldığı etkinlikte, önce geleneksel Galatasaray pilavı yendi.

Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende ise Dursun Özbek bir konuşma yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün 118. kuruluş yılını kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Özbek, "Kulübümüz bir asırdan uzun süre önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Türk olmayan takımları yenme hedefi ve iradesiyle kuruldu. Bugün tüm Galatasaraylılar bu hedefin peşinde durmadan yorulmadan ilerliyoruz. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı olması bizim için çok değerli. Bu özel yılda Galatasaray Kulübünün başkanı olmaktan ayrıca büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, benzersiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübüdür, Cumhuriyet'in yüzüdür." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın rekabet ettiği her branşta koyduğu hedeflere ilerlediğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray kazandığı her zaferle daha güçleniyor daha da büyüyor. Kazandığımız zaferlerle yepyeni bir nesil, gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun için hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Nice 118. yıllara. Yaşasın Galatasaray."

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 74 yaşındaki Mehmet Ali İrtemçelik, yaş kütüğüne 118. yıl plaketini çaktı.

Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya takdim edildi.

KAZANILAN KUPALAR TANITILDI

Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.

Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.

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Son dakika: Galatasaray kuruluş yıldönümünü kutladı! Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in kabri başında konuştu
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