Son dakika: Galatasaray kuruluş yıldönümünü kutladı! Dursun Özbek, Ali Sami Yen’in kabri başında konuştu

Galatasaray'ın rekabet ettiği her branşta koyduğu hedeflere ilerlediğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray kazandığı her zaferle daha güçleniyor daha da büyüyor. Kazandığımız zaferlerle yepyeni bir nesil, gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun için hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Nice 118. yıllara. Yaşasın Galatasaray."

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 74 yaşındaki Mehmet Ali İrtemçelik, yaş kütüğüne 118. yıl plaketini çaktı.

Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya takdim edildi.