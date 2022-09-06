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Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:41

Son dakika haberleri: David Alaba'dan flaş Galatasaray itirafı!

Son dakika haberleri: David Alaba’dan flaş Galatasaray itirafı!

Son dakika haberleri: Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen ve 2021 yazında La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan David Alaba, özel röportaj verdi ve birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

Real Madrid'in dünyaca ünlü Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, Almanya'dan Spox'a verdiği özel röportajda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.

Alaba, 'Galatasaray taraftarı olduğunuza dair söylentiler var. Doğru mu?' şeklinde gelen soruya "Evet Galatasaray'a sempati duyuyorum." dedi.

Avusturyalı yıldız, "Çocukken Viyana'da her gün sokakta oyun oynardım. Birçok Türk arkadaşım vardı. O zaman tam olarak üç seçenek vardı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Galatasaray'a çok erken karar verdim. Nedenini hatırlayamıyorum. Arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ın oynadığı tüm derbi maçlarını seyrediyorum." şeklinde cevap verdi.

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Son dakika haberleri: David Alaba'dan flaş Galatasaray itirafı!
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