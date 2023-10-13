Son dakika haberleri: Mauro Icardi futbolu bırakmayı düşünmüş! Wanda Nara’dan flaş açıklamalar...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'dan çok özel açıklamalar geldi. Hastalığı süresinde aile olarak zor günler geçirdiklerini söyleyen Wanda Nara, "Haberleri aldığımızda Mauro futbolu bırakmayı düşündü, evde ağlıyordu. Annem 3 ay bende kaldı. Çocuklarımdan biri teyzelerini arayıp 'annem ölüyormuş, bana niye söylemiyorsunuz' diyerek ağladı. Arjantin basını bu dönemde çok acımasızdı" dedi.

'BİZ HİÇ AYRILMADIK'

Özel hayatları ile ilgili de açıklama yapan Nara şöyle devam etti: "Mauro ile aramızda hiç ayrılık ve ihanet olmadı. Elimde olsa bin kere daha onunla evlenirim. Mauro futbolu bıraktığında Milan-Ticino'daki kır evimiz arasında yaşayacağız."









'DAHA AZ AÇGÖZLÜYÜZ'

"Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum, onları dadılar olmadan büyüttüğüm için mutluyum. Mauro ve ben daha az açgözlü olduk. Bu yaz kendisine çok ama çok daha fazla para kazandıracak bir kulübe gidebilirdi ama biz İstanbul'da kaldık ve orada çok mutluyuz."



İNTER&MİLAN'IN RADARINDA

İTALYAN basını, İcardi'nin Milano ekiplerine göz kırptığını iddia etti. İnter ve Milan'ın Arjantinli yıldızı takipte olduğu ve oyuncunun da performansı ile yeniden bu iki kulübün radarına girdiğinin altı çizildi.



ZANİOLO'YA SORUŞTURMA

İtalya Milli Takım kampında bulunan Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo ile Newcastle United'da forma giyen Tonali yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdi. İtalya basını, iki oyuncunun milli takım sorumlusu Buffon eşliğinde polisle görüştüğünü ve ardından kamptan ayrıldığını yazdı. Önceki gün de Juventus'lu Nicolo Fagioli'nin ifadesi alınmıştı.