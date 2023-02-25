Son hedef Rieder

Transfer için son tarih olan 5 Mart'a kadar bir orta saha takviyesi yapabilmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rus yıldız Arsen Zakharyan ve Yunan oyuncu Giannis Konstantelias ile görüşmelerini sürdürüyor10 milyon Euro'luk piyasa değeri ile İsviçre Süper Ligi'nin en değerli futbolcusu olan 21 yaşındaki 10 numara, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak adım atılmamıştı.Yönetimin, İsviçreli oyuncunun menajeriyle ön teması kurduğu ve şartların oluşması halinde görüşmelere başlanacağı öğrenildi.Futbola ülkesinin takımlarından Solothurn'un altyapısında başlayan Fabian Rieder, 2017 yılında 16 yaş altı takımına katıldığı Young Boys'ta, 2021'in ocak ayında A takıma yükseldi. Duran top, pas isabeti, pres aktifliği, oyun vizyonu, top kontrolü, teknik ve sezgi yeteneğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 4 gol ve 6 asist kaydetti. Ligde 19 maçta 1.561 dakika görev yapan Rieder, 4 kez haftanın ilk 11'ine seçildi. İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Rieder, Katar Dünya Kupası'nda ilk kez şans buldu ve milli formayı 2 kere terletti.5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilen Fernando Muslera, sahaya dönüş için geri sayımda. Antalya kampında kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uruguaylı file bekçisinin, sarı-kırmızılı ekibin 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maça yetişmeyi istediği öğrenildi