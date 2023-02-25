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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Son hedef Rieder

ÇAĞDAŞ HALICI
Son hedef Rieder

Gençleştirme projesinde kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar, İsviçre Süper Ligi’nin en değerli futbolcusu olan 21 yaşındaki 10 numara Fabian Rieder’i de listeye dahil ett

Transfer için son tarih olan 5 Mart'a kadar bir orta saha takviyesi yapabilmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rus yıldız Arsen Zakharyan ve Yunan oyuncu Giannis Konstantelias ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu iki futbolcudan olumlu sonuç alınamaması ihtimaline karşı B planını da hazırlayan sarı-kırmızılılar, İsviçre ekibi Young Boys forması giyen Fabian Rieder'i listeye dahil etti. 10 milyon Euro'luk piyasa değeri ile İsviçre Süper Ligi'nin en değerli futbolcusu olan 21 yaşındaki 10 numara, sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak adım atılmamıştı.

MENAJERİYLE ÖN TEMAS KURULDU
Yönetimin, İsviçreli oyuncunun menajeriyle ön teması kurduğu ve şartların oluşması halinde görüşmelere başlanacağı öğrenildi. Kulübü ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan Rieder, merkez ve kanatlarda da görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'tan onay aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ
Futbola ülkesinin takımlarından Solothurn'un altyapısında başlayan Fabian Rieder, 2017 yılında 16 yaş altı takımına katıldığı Young Boys'ta, 2021'in ocak ayında A takıma yükseldi. Duran top, pas isabeti, pres aktifliği, oyun vizyonu, top kontrolü, teknik ve sezgi yeteneğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 4 gol ve 6 asist kaydetti. Ligde 19 maçta 1.561 dakika görev yapan Rieder, 4 kez haftanın ilk 11'ine seçildi. İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Rieder, Katar Dünya Kupası'nda ilk kez şans buldu ve milli formayı 2 kere terletti.

MUSLERA FARK KAPATIYOR
Galatasaray'ın 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilen Fernando Muslera, sahaya dönüş için geri sayımda. Antalya kampında kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uruguaylı file bekçisinin, sarı-kırmızılı ekibin 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maça yetişmeyi istediği öğrenildi

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Son hedef Rieder
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