Varsa yoksa Manu!

Yoğun ve yorucu bir fikstürün ardından milli arada nefes alan Galatasaray, 5 gün izin yaparak dinlendi.Abdülkerim'in A Milli Takım performansı ve Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda attığı golle moral depolaması, teknik direktör Okan Buruk'un keyfini iyice yerine getirdi. Süper Lig'de cumartesi günü evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaşacak.Bu maraton öncesi futbolcular cephesinde olumlu gelişmeler yaşanırken, yöneticiler de yaklaşan Manchester United maçı öncesi elini cebine atma kararı aldı. Bir hafta içinde futbolcuların birikmiş alacakları yatırılacak. Takıma 4 milyon Euro ödeme yapmaya hazırlanan yönetim, ManU sınavı öncesi Florya'da konsantrasyonu sağlayacak.Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro İcardi, 20 gün boyunca takımla antrenman yapmamıştı. Bu süreci tedavi olarak geçiren Arjantinli golcü, iğneyle maçlara çıkmıştı. Milli arada tedavisi sona eren Aslan'ın süper starı, Florya'da takımla çalışmalara başladı.