Varsa yoksa Manu!

Milli arada sakatlar iyileşip takım vites artırırken, sarı-kırmızılı yönetim de ödemeleri yaparak Florya’da tam konsantrasyonu sağlayacak
Yoğun ve yorucu bir fikstürün ardından milli arada nefes alan Galatasaray, 5 gün izin yaparak dinlendi. Bu sürede tedavisisona eren Mauro İcarditakımla çalışmalara başladı,kaleci Muslera'nın ağrılarıgeçti, Ndombele vitesyükseltti. Abdülkerim'in A Milli Takım performansı ve Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda attığı golle moral depolaması, teknik direktör Okan Buruk'un keyfini iyice yerine getirdi. Süper Lig'de cumartesi günü evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
4 MİLYON EURO'LUK DOPİNG
Bu maraton öncesi futbolcular cephesinde olumlu gelişmeler yaşanırken, yöneticiler de yaklaşan Manchester United maçı öncesi elini cebine atma kararı aldı. Bir hafta içinde futbolcuların birikmiş alacakları yatırılacak. Takıma 4 milyon Euro ödeme yapmaya hazırlanan yönetim, ManU sınavı öncesi Florya'da konsantrasyonu sağlayacak.
İCARDİ GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro İcardi, 20 gün boyunca takımla antrenman yapmamıştı. Bu süreci tedavi olarak geçiren Arjantinli golcü, iğneyle maçlara çıkmıştı. Milli arada tedavisi sona eren Aslan'ın süper starı, Florya'da takımla çalışmalara başladı.