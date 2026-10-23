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Giriş Tarihi: 23.10.2026

Yeni Mertens Batrakov

Mertens sonrası boşluğu dolduramayan G.Saray, 21 yaşındaki yıldızla hedefi 12’den vurdu. Akıl dolu paslarıyla adından söz ettirirken, Barcelona’dan sonra Lille tabelasına da gol yazdırdı

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UĞUR ÇEM
Yeni Mertens Batrakov
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Sporting (3-1) ve Barcelona (4-1) hezimetlerinin ardından Fransa'da Lille'e kükreyen G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde kendini hatırladı. F.Bahçe derbisi öncesi moral kazanan sarıkırmızılılarda yeni transfer Aleksey Batrakov, ilk yarının sonunda attığı beraberlik golüyle takımını havaya soktu. Rus 10 numara, bonservisine verilen 25 milyon Euro'luk yatırımın cevabını sahada verdi ve ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi. 55 milyon Euro çıkış maddesi bulunan genç yetenek, son 4 maçta skora 3 kez (2 gol-1 asist) katkıda bulundu. G.Birliği maçındaki son dakika golünün başlangıcını rakip atağı keserek yaptı. Ligde Kasımpaşa sınavında asist yaparken Devler Ligi vitrininde Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Batrakov, Okan Buruk'un da 10 numara sorununa ilaç oldu. Sahada takımını yöneten, isabetli pas karnesiyle fark yaratan 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da 3 şampiyonluk yaşayan ve geçen sezon boşluğu doldurulamayan Dries Mertens'i hatırlatılıyor. Neşe kaynağı olduğu Kemerburgaz'da çok sevilen Batrakov, Lille maçının sonunda da taraftara üçlü çektirerek sevincini katladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALEKSEY BATRAKOV #ŞAMPİYONLAR LİGİ
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