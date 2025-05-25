Yenikapı’da şölen günü

Galatasaray'ın 5. yıldızını taktığı 25. şampiyonluğunun kutlaması da tarihi bir organizasyonla gerçekleşecek. Bitime iki hafta kala zaferini ilan eden sarı-kırmızılılar, bir hafta önden kupasına kavuşacak. Statta sadece 50 bin kişiyle değil, milyonlarla bu tarihi anı ölümsüzleştirmek isteyen Aslan, Yenikapı'da takımla, taraftarın bütünleşmesini sağlayacak. Hedef 1 milyon kişi...

TOPLU TAŞIMAYI KULLANIN

Şampiyon bugün saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Sarayburnu'na gelecek. Buradan tekneye geçecek sarı-kırmızılılar, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek ve gün boyu alanda kendilerini bekleyen taraftarıyla eğlencenin fitilini ateşleyecek. Bu arada yöneticiler, taraftara Yenikapı'ya gelirken toplu taşımanın kullanılması uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLACAK

12.00 Yenikapı'daki Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılışı

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılışı

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi

Pyro Show

Kupa Töreni

TARAFTARA UYARILAR

Giriş için GSPlus uygulamasının indirilip kayıt olunması gerekiyor.

Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacak.

Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında herhangi bir bayrak ve afişe izin verilmeyecek.

Meşale, maytap, torpil gibi yanıcı maddeler içeri alınmayacak

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Taraftarlar dün de Yenikapı'daydı. Göztepe maçı birlikte izlendi. Kaan'ın golünde büyük coşku yaşandı. Takımın kupayı kaldıracağı platformda 5 yıldızlı şekilde dizayn edilip hazırlandı.



İŞTE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

- Kenan Doğulu - Blok3 - Gökhan Kırdar - Aydilge - Emircan İğrek - Güliz Ayla - Enbe Orkestrası - Ebru Yaşar - Gripin - Atiye - Betül Demir - Altay



BAZI YOLLAR KAPALI!

İSTANBUL Valiliği, şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı. Saat 12.00'den itibaren Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yolların kapatılacağı duyuruldu. Alternatif yolların ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli olduğu açıklandı.

