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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Bana yine hüsran!

Draguş ile öne geçen Fırtına, Hadergjonaj (penaltı) ve Augusto’nun gollerine engel olamadı. Ev sahibi Alanya, 70’te Yusuf’un atılmasıyla 10 kişi kalırken, bordo-mavililerin 90+7’de Enis Destan ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakemlerin skandal kararları büyük tepki topladı

Bana yine hüsran!
DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Trabzonspor, bu sezon ligde dış sahada hiç galip gelemedi. Evden uzakta 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda toplamda 17 puan kaybeden Fırtına, şanssızlığına bir türlü son veremedi.

PENALTI ÖNCESİ FAUL TARTIŞMASI!
41. DAKİKADA Alanyaspor'da Makouta, Cihan Çanak'ın müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan ses çıkmazken karara Trabzonspor cephesi sert çıktı. Futbolcular sahada itiraz ederken taraftarlar sosyal medyada, "Doğru düzgün temasın olmadığı pozisyonda nasıl penaltı çalınır? Öncesinde Cihan'a yapılan faul var. Penaltının iptal edilmemesi skandal" yorumları yaptıal r.




TFF VE MHK YOK HÜKMÜNDE!
Trabzonspor maç sonrası sert bir açıklama yaptı. "TFF ve MHK yok hükmündedir" başlığı kullanılan metinde, "Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir… Kararların arkasındaki yapılar, Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır. TFF ve MHK, Türk futbolunun adaletini sağlama görevini tamamen yitirmiştir. TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Trabzonspor olarak, alın terimizin hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm futbol kamuoyunu, bu adaletsizliğe karşı ortak bir irade sergilemeye ve Türk futbolunun hak ettiği şeffaf geleceği inşa etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Bana yine hüsran!
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