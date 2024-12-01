Bana yine hüsran!

Trabzonspor, bu sezon ligde dış sahada hiç galip gelemedi. Evden uzakta 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda toplamda 17 puan kaybeden Fırtına, şanssızlığına bir türlü son veremedi.Alanyaspor'da Makouta, Cihan Çanak'ın müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan ses çıkmazken karara Trabzonspor cephesi sert çıktı. Futbolcular sahada itiraz ederken taraftarlar sosyal medyada,Öncesinde Cihan'a yapılan faul var. Penaltının iptal edilmemesi skandal" yorumları yaptıal r.maç sonrası sert bir açıklama yaptı. "TFF ve MHK yok hükmündedir" başlığı kullanılan metinde, "Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir… Kararların arkasındaki yapılar, Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır.TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Trabzonspor olarak, alın terimizin hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm futbol kamuoyunu, bu adaletsizliğe karşı ortak bir irade sergilemeye ve Türk futbolunun hak ettiği şeffaf geleceği inşa etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.