Beklenen ikili sonunda döndü

Trabzonspor'da büyük hasret nihayet bitti... Afrika Uluslar Kupası nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan ve finalde karşı karşıya gelen Nijeryalı Paul Onuachu ile Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, sonunda şehre döndü.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, kısa bir görüşme yaparak hem Afrika Kupası'ndaki başarılarından dolayı kutladığı hem de durumlarını sorduğu Onuachu ve Pepe'nin yarın görev yapıp yapmayacakları değerlendirmeler sonrası belli olacak.TRABZONSPOR, ligdeki kötü gidişata son verdiği Atakaş Hatayspor maçının ardından deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmasını da kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Takımına uyarılarda bulunan