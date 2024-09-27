Bu takımı ben düzelteceğim

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli hocanın konuşmasından öne çıkanlar: "Tüm yetki ve sorumluluk bende. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak da benim. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var. Organizasyonu ben yapacağım ama katılım sağlayacak oyuncular.
Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ancak düzeleceğiz."
PES ETMEK, TESLİM OLMAK YOK
"Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşacağımız anları bilmiyoruz.
Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan! Neyi gizliyoruz? Gözüm görmüyorsa, doktora giderim tedavi ettiririm. Ya da kör olurum! Bütün oyuncular bizim parçalarımız. Hepsini tedavi edeceğiz. Trabzon'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu.
Şartlar ne olursa olsun oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe kendimizden başlayacağız."
SAHADA AYAK OYUNLARI VAR
"Takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek. Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu üstleneceğim. Futbol ayakla oynanan oyun
. Sahada ayakla oynanan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına bakarız. Hiçbir şey değişmedi. Gündemde var, biliyoruz. Allah bize o yanlışları yaptırmasın.
Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var. Şu an bizim konuşacak durumumuz yok. Hakem golü verdi vermedi... Neden konuşayım?
5-10 tane pozisyona gir, o vermezse ben yine onu konuşacağım."
5 MİLYONLUK OYUNCUYA 10 VERİRSEN BATARSIN
"FUTBOLCU alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer düşünüyoruz. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen başarılı olsan bile batacaksın! Trabzonspor'da artık yokluk yok, varlık var. Bundan sonra başarısızlık kabul edilemez! Fenerbahçe oyuncu üretti ve sattı, bu konuda başarılı oldu. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. Biz de şampiyonluk için yola çıktık ama bırak şampiyonluğu, sahaya çıktığımızda başarısız durumdayız."
TRABZON AŞAĞILARI KABUL EDEMEZ
"DEVREYE
kadar tekli rakamlardaki puan farkını önemsemiyorum. Yarışta olur muyuz, olmaz mıyız? Tereddütteyiz şu an. Üste bakıyoruz yokuz. Çok kötü bir görüntü. Trabzon aşağıları kabul edemez, mümkün değil. Olumsuzluktan ben de etkileniyorum. Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansır. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak! Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok. O sonraki iş."