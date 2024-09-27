Bu takımı ben düzelteceğim

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli hocanın konuşmasından öne çıkanlar: "Tüm yetki ve sorumluluk bende. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak da benim. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var.Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ancak düzeleceğiz.""Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz.Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan! Neyi gizliyoruz? Gözüm görmüyorsa, doktora giderim tedavi ettiririm. Ya da kör olurum! Bütün oyuncular bizim parçalarımız. Hepsini tedavi edeceğiz.Şartlar ne olursa olsun oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız."Takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek.. Sahada ayakla oynanan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına bakarız. Hiçbir şey değişmedi. Gündemde var, biliyoruz.Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var.5-10 tane pozisyona gir, o vermezse ben yine onu konuşacağım.""FUTBOLCU alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer düşünüyoruz. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen başarılı olsan bile batacaksın! Trabzonspor'da artık yokluk yok, varlık var. Bundan sonra başarısızlık kabul edilemez! Fenerbahçe oyuncu üretti ve sattı, bu konuda başarılı oldu. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. Biz de şampiyonluk için yola çıktık ama bırak şampiyonluğu, sahaya çıktığımızda başarısız durumdayız."kadar tekli rakamlardaki puan farkını önemsemiyorum. Yarışta olur muyuz, olmaz mıyız? Tereddütteyiz şu an. Üste bakıyoruz yokuz. Çok kötü bir görüntü. Trabzon aşağıları kabul edemez, mümkün değil. Olumsuzluktan ben de etkileniyorum. Kendi