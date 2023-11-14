Doğruları yapalım fırsatlar gelecek

7. sırada aldığı takımı 4 haftada 10 puan toplayıp 4. basamağa çıkaran Avcı, milli ara sonrasında vitesi daha da yükseltecek
Teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda 7. sırada olan Trabzonspor'u 4 hafta sonunda 4. sıraya taşıyan Abdullah Avcı, takımı devraldığında lig lideri F.Bahçe ile aradaki puan farkı 12, ikinci sıradaki G.Saray ile fark ise 10'du. Bordo-mavili takım 4 haftalık süreçte 10 puan toplayıpüç basamak birdenyükselerek 7. sıradan4'üncülüğe kadar tırmandı. Tecrübeli çalıştırıcı göreve geldiğinde 12 puan fark olan F.Bahçe ile fark 9'a inerken, yine G.Saray ile 10 olan puan farkı da 9'a düştü. Abdullah Avcı, oyuncularını "Daha birçokfırsat gelecek ama bizyeter ki doğruları yapmayadevam edelim. Biz kazandıkçadaha da yukarıya çıkacağız" sözleriyle motive etti.