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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Doğruları yapalım fırsatlar gelecek

YUNUS EMRE SEL
Doğruları yapalım fırsatlar gelecek

7. sırada aldığı takımı 4 haftada 10 puan toplayıp 4. basamağa çıkaran Avcı, milli ara sonrasında vitesi daha da yükseltecek

Teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda 7. sırada olan Trabzonspor'u 4 hafta sonunda 4. sıraya taşıyan Abdullah Avcı, takımı devraldığında lig lideri F.Bahçe ile aradaki puan farkı 12, ikinci sıradaki G.Saray ile fark ise 10'du. Bordo-mavili takım 4 haftalık süreçte 10 puan toplayıp üç basamak birden yükselerek 7. sıradan 4'üncülüğe kadar tırmandı. Tecrübeli çalıştırıcı göreve geldiğinde 12 puan fark olan F.Bahçe ile fark 9'a inerken, yine G.Saray ile 10 olan puan farkı da 9'a düştü. Abdullah Avcı, oyuncularını "Daha birçok fırsat gelecek ama biz yeter ki doğruları yapmaya devam edelim. Biz kazandıkça daha da yukarıya çıkacağız" sözleriyle motive etti.

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Doğruları yapalım fırsatlar gelecek
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