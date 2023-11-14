Doğruları yapalım fırsatlar gelecek

Teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda 7. sırada olan Trabzonspor'u 4 hafta sonunda 4. sıraya taşıyan Abdullah Avcı, takımı devraldığında lig lideri F.Bahçe ile aradaki puan farkı 12, ikinci sıradaki G.Saray ile fark ise 10'du. Bordo-mavili takım 4 haftalık süreçteTecrübeli çalıştırıcı göreve geldiğinde 12 puan fark olan F.Bahçe ile fark 9'a inerken, yine G.Saray ile 10 olan puan farkı da 9'a düştü. Abdullah Avcı, oyuncularınısözleriyle motive etti.