Fırtına için yeni sayfa zamanı

ÜST üste gelen kötü sonuçlar sonrası teknik heyette değişikliğe gidip takımın başına Fatih Tekke'yi getiren Trabzonspor, bu akşam Başakşehir'e konuk olacak. Bordo-mavili ekip, Tekke yönetimindeki ilk sınavında hem kötü gidişatına hem de 12 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son vermeyi hedefliyor. Fırtına, dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etmiş, bu sezon ise 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik almıştı. Tekke'nin mücadelede sol bekte Arif'in yerine Mustafa Eskihellaç'a görev vermesi bekleniyor. Sağ bek için sakatlığı geçen Malheiro, en güçlü aday. Kart cezalısı Okay'dan boşalan tandemde ise Hüseyin forma giyecek. Ayrıca deneyimli hocanın, Sikan'ı kulübeye çekip Cham'ı 11'de sahaya süreceği kaydedildi.



En son Süper Lig'de Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke, son maçına 3 Kasım 2024'te çıkmış ve Bodrum FK ile 0-0 berabere kalmıştı. 47 yaşındaki hoca, 4 gün sonra da görevden ayrılmıştı.