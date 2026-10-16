Kuzey fırtınası!

39 GÜNLÜK HASRET BİTTİ

Paul Onuachu, 39 gün sonra golle buluştu. En son 6 Eylül'de oynanan G.Birliği maçında ağları sarsan Nijeryalı futbolcu, dün de gol sevinci yaşadı. 3. dakikada ağları sarsan Onuachu, sakatlanınca 10. dakikada yerini Franculino'ya bıraktı.

PENALTI CANAVARI



Trabzonspor eldiveni Andre Onana, kalesinde devleşti. 59. dakikada Piotr Parzyszek'e izin vermeyen 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, kariyerinin 9. penaltısını kurtardı. Onana, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.

FRANCULINO TARİHE GEÇTİ

BU sezon Midtjylland'dan transfer edilen Franculino Dju, Trabzonspor tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa kupası maçında 2+ gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Ayrıca iki farklı takımla Konferans Ligi'nde ağları buldu. Avrupa Ligi'nde eski takımı ile Beşiktaş'a elenen oyuncu ardından Konferans Ligi eleme turunda Bohemians'a rakip oldu ve iki maçta da 1'er gol attı. Sonrasında Trabzonspor'da dün de KuPS ağlarına 2 gol gönderdi.

FİNLANDİYA'YA KARŞI GÜÇLÜ



Trabzonspor, tarihinde 3. kez Finlandiya ekiplerine rakip oldu. Karadeniz temsilcisi 1992-1993'te Kupa Galipleri Kupası ilk turunda TPS Turku ile eşleşti. 2-0 ve 2-2 ile turu geçmişti. Fırtına dün de kazanıp Finlandiya takımlarına hiç yenilmedi.

TRABZON İÇİN KENETLENDİLER



Trabzon için Finlandiya'daki tüm Türkler kenetlendi. Ülkenin orta bölümündeki Tampere şehrindeki maç için imkânlarını zorlayarak gelen Türk futbolseverler takımımıza destek verdi. Renk ayrımı olmaksızın formalarını giyen taraftarlar galibiyetin ardından da büyük sevinç yaşadı.

KÖTÜ GİDİŞİ YEDİ BİTİRDİ!



Trabzonspor, Avrupa'daki galibiyet özlemine nokta koydu. En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordomavililer, daha sonra 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik görmüştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör