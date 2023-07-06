Orsic, Petkovic’i tetikler!

TrabzonsporTeknik Direktörü Nenad Bjelica, Hırvat basınına, peşinde oldukları Bruno Petkovic hakkında açıklamalar yaptı. "Dinamo'nun Bruno için beklediği rakamlara çıkabileceğimize inanmıyorum ama neler olacağını zaman gösterecek" diyen Hırvat hoca, 28 yaşındaki santrforu, Orsic'in ikna edip edemeyeceği sorusuna ise,yanıtını verdi.Petkovic'in takımı Dinamo Zagreb, Trabzonspor ile Slovenya'da aynı yerde kamp yapıyor. Golcü oyuncu, bordo- mavililerin bulunduğu sahanın yanından geçerek kendi takımının idmanına katıldı.TRANSFERDE hızını kesmeyen Trabzonspor'un Jamie Vardy için Leicester City'ye resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. 36 yaşındaki golcü için kiralama ya da bonservisi ile alma opsiyonlarının masada olduğu kaydedildi.