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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Pepe fırtına gibi geliyor

YUNUS EMRE SEL
Pepe fırtına gibi geliyor

Trabzonspor’un yıldızı Nicolas Pepe topla çalışmalara başladı, kadroya girmek için göz kırptı

Bordo-mavililerin bu sezon en sansasyonel transferi olan Nicolas Pepe geri dönüyor… Arsenal'den ayrılan ve bedelsiz olarak Trabzonspor kadrosuna katılan Fildişi Sahilli oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecindeydi. Geçtiğimiz hafta çok kısa bir süre saha çalışması yaptıktan sonra yeniden dinlendirilen 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün yapılan antrenmanda topla çalışma yaptı. Uzun bir süreden sonra düz koşudan öteye geçen Pepe'nin, Alanyaspor maçı öncesi geri dönüş sinyalleri verdiği ve formuna bağlı olarak müsabakanın 21 kişilik kadrosunda olabileceği ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncunun durumunu yakından takip ederken yıldız futbolcu ile bir motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

MİLLİ MAÇLARA ÖZEL RAPOR!
Abdullah Avcı, milli takımlarda bulunan futbolcuların performansını yakından takip ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının tüm maçlarını izlerken yardımcılarından karşılaşmalar sonrası rapor istedi.

10 HAFTALIK KARAR DÖNEMİ
Ligde 8 haftada 12 puan toplayabilen ve zirvenin 12 puan uzağında kalan Trabzonspor'da teknik ekipteki değişiklik sonrası gözler ara transfere çevrildi. Yaz transfer döneminde kadrosuna 16 oyuncu takviyesi yapan bordo-mavililerde Abdullah Avcı da kolları sıvadı. İlk yarıdaki 10 maçta oyuncuları mercek altına alacak olan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu dönemdeki form durumuna göre de gidecek ve kalacakların listesini belirleyecek.

AVCI'NIN YILLIK ÜCRETİ 40 MİLYON TL
TRABZONSPOR yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yapılan sözleşmenin iki yıllık olduğunu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcının yıllık 40 milyon TL alacağı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Abdullah M.Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının bu şekilde olmasına karar vermiştir. 2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine, 2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine, karar verilmiştir."

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Pepe fırtına gibi geliyor
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