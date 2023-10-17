Pepe fırtına gibi geliyor

Bordo-mavililerin bu sezon en sansasyonel transferi olan Nicolas Pepe geri dönüyor… Arsenal'den ayrılan ve bedelsiz olarak Trabzonspor kadrosuna katılan Fildişi Sahilli oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecindeydi.Uzun bir süreden sonra düz koşudan öteye geçen Pepe'nin, Alanyaspor maçı öncesi geri dönüş sinyalleri verdiği ve formuna bağlı olarak müsabakanın 21 kişilik kadrosunda olabileceği ifade edildi.Avcı, milli takımlarda bulunan futbolcuların performansını yakından takip ediyor.8 haftada 12 puan toplayabilen ve zirvenin 12 puan uzağında kalan Trabzonspor'da teknik ekipteki değişiklik sonrası gözler ara transfere çevrildi.bordo-mavililerde Abdullah Avcı da kolları sıvadı. İlk yarıdaki 10 maçta oyuncuları mercek altına alacak olan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu dönemdeki form durumuna göre de gidecek ve kalacakların listesini belirleyecek.yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yapılan sözleşmenin iki yıllık olduğunu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcının yıllık 40 milyon TL alacağı duyurulurken şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Abdullah M.Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının bu şekilde olmasına karar vermiştir.2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete,, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine, karar verilmiştir."