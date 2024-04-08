Petkovic aşkı alevlendi!

Forvet bölgesi için Kelechi Iheanacho ve Denis Draguş gibi isimlerle görüşen Trabzonspor, sürpriz bir oyuncuyu daha gündemine dahil etti. Sezon başında eski teknik direktör Nenad Bjelica takımın başındayken transferi için yaklaşık 2.5 ay boyunca uğraş verilen Bruno Petkovic bir kez daha transfer listesine alındı.Kulübüyle 2025 yılına kadar anlaşması olan 29 yaşındaki Hırvat yıldızın sözleşmesinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Rakamı makul bulan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı.uzun süreli sakatlıktan dönen Mislav Orsic ile tedavisi yeni tamamlanan Paul Onuachu'ya Sivasspor maçı öncesi eksiklerini tam anlamıyla kapatmaları için özel program uygulanacak. Bordo-mavili teknik heyet, her iki oyuncunun da Sivasspor maçında daha fazla süreyle sahada kalabilecekleri bir noktaya getirmeyi hedefliyor.